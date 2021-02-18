Мэр Владивостока заявил, что все детские клубы города будут сохранены

Мэр Владивостока Олег Гуменюк посетил «Детскую морскую флотилию «Варяг» на улице Сафонова. Фото Анастасия Котлярова, пресс-служба администрации Владивостока

Глава Владивостока Олег Гуменюк в среду, 17 февраля, посетил два учреждения дополнительного образования и заверил их работников и ребят, которые посещают эти клубы, что все подобные муниципальные заведения в городе будут сохранены.

— Знаю, что многие родители и педагоги, да и сами дети обеспокоены тем, что появились новые правила пожарной безопасности. И не все наши помещения, где расположены кружки и секции, им соответствуют. Многие из них находятся в цокольных помещениях, где нет запасного выхода. Всего учреждений, которые вызывают беспокойство, 23. И с каждым будем решать вопрос отдельно. Надеемся, что большинство удастся сохранить в этих же стенах. Если нет, то будем переводить кружки и секции в другие помещения по соседству. В любом случае педагоги не останутся без работы, а дети — без любимых педагогов и коллективов, — подчеркнул Олег Гуменюк.

Как сообщила пресс-служба администрации города, мэр побывал в «Центре развития творчества детей и юношества», расположенном на Черемуховой, 20, где занимаются больше 900 детей. Также Олег Гуменюк посетил «Детскую морскую флотилию «Варяг» на улице Сафонова.

Глава Владивостока заявил, что намерен проводить такие поездки по детским клубам города еженедельно, пока вопрос со всеми учреждениями дополнительного образования не будет окончательно решен.

Напомним, 1 января в России вступили в силу новые Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479. Теперь на всей территории страны запрещается использовать цокольные и подвальные этажи жилых домов для организации детского досуга, если это не предусмотрено проектной документацией. Кроме того, клубы должны иметь два выхода, систему аварийного оповещения, пути эвакуации, резервное освещение и противопожарные двери.

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