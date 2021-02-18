Поехать на поезде, но взять с собой машину: ДВЖД планирует новую услугу для пассажиров

«ФПК» собирается в регионах Дальнего Востока включить в составы пассажирских поездов вагоны-автомобилевозы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новую услугу по перевозке личных автомобилей планируют запустить на ДВЖД. Дальневосточный филиал АО «Федеральная пассажирская компания» собирается в регионах Дальнего Востока включить в составы пассажирских поездов вагоны-автомобилевозы.

Новая услуга буквально позволит человеку взять с собой в дальнюю поездку личный автомобиль, погрузив его в специальный передвижной модуль.

Как считают специалисты ДВЖД, это предложение будет особенно востребовано у жителей отдаленных населенных пунктов, где существуют сложности с автодорожным сообщением.

Сейчас АО «ФПК» проводит онлайн-опрос среди жителей регионов Дальнего Востока, изучая спрос на такой вид перевозки личных автомобилей. Для этого компания разместила в Интернет анкету.

Сообщается, что участники опроса могут получить промокод на скидку 20% при покупке билетов в купейные вагоны, указав адрес своей электронной почты, на который будет выслан код акции. Скидка действует на поезда отправлением до 28 апреля 2021 года.

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