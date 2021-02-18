На 10% за год вырос товарооборот между Приморьем и Беларусью

Состоялось совещание по выполнению ранее заключенных договоренностей между Приморьем и Беларусью. Фото: Иван Дякин (Правительство Приморского края)

В среду, 17 февраля, выполнение ранее заключенных договоренностей обсудили губернатор Приморья Олег Кожемяко и председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц. В совещании приняли участие представители профильных министерств и главы муниципальных образований Приморья, руководители промышленных предприятий и строительных компаний.

Как сообщает пресс-служба правительства края, внешнеторговый оборот между Приморским краем и Республикой Беларусь в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 10% и составил 20,5 миллиона долларов. Благодаря ранее заключенным соглашениям почти в два раза выросли поставки продуктов питания.

— Мы увеличили поставки колбасы, мяса птицы, молока, сгущенных сливок. Эту новую нишу мы будем развивать. А из Приморья к нам поступает рыба и рыбная продукция, — доложил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алексей Богданов.

Было предложено открыть канал прямых поставок без посредников на рынок Приморского края, определив ассортимент продукции для стабильного сотрудничества.

Также обсудили вопросы привлечения белорусских специалистов к строительству культурно-образовательного центра во Владивостоке, приобретение коммунальной, дорожной, сельскохозяйственной техники, а также техники для лыжных баз и заливки льда.

Губернатор Олег Кожемяко поручил составить реестр необходимой техники и оборудования к очередному визиту делегации Приморского края в Республику Беларусь, запланированному на март.

— В торговых сетях должна появиться новая качественная продукция из Белоруссии. Техника в городах и на дорогах хорошо себя зарекомендовала. Поэтому нужно продолжать работу по развитию двусторонних отношений, укреплению экономических, социальных, культурных связей, — заявил глава Приморья.

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