COVID-19 в Приморье продолжает отступление: заболеваемость и смертность уменьшаются

Ситуация с коронавирусом в Приморье стабилизировалась, считают медики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

114 новых случаев заражения COVID-19 были зафиксированы за минувшие сутки в Приморье. Общее количество людей зараженных в крае новым вирусом с начала пандемии — 39362 человека. Новые статистические данные были опубликованы краевым штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так же штаб сообщает, что со вчерашнего дня медики сняли диагноз «коронавирус» с 296 приморцев. Всего в Приморье уже переболели новой болезнью 32517 человек.

Список погибших от вируса приморцев достиг отметки 605 человек. Три летальных исхода от COVID-19 зарегистрированы за последние сутки.

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