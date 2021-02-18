Восемь человек, кота и козу спасли бойцы МЧС в Приморье из занесенных снегом машин

На дороге Спасск-Дальний-село Александровка в снежных переметах застряли три автомобиля. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Спасатели МЧС в Приморье вчера, 17 февраля, спасли из снежного плена восемь человек и двух животных.

Накануне вечером на дороге Спасск-Дальний — село Александровка в снежных переметах застряли три автомобиля марки Toyota с людьми. Более того, там же застряли и два трактора, которые приехали к ним на помощь.

Из Спасска-Дальнего выдвинулась группа поисково-спасательного подразделения Владивостокского отряда — филиала ДВРПСО МЧС России в составе 7 спасателей, 3 единиц техники высокой проходимости. Также, на выручку попавшим в снежную западню отправились пожарные на спецавтомобиле.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, спасатели обнаружили в заметенных снегом машинах четырех мужчин и двух женщин. К тому же в одной из иномарок находились животные: коза и кот. Используя снегоход ГАЗ-66 и пожарную машину, спасатели и пожарные эвакуировали людей и животных в село Александровка.

Медицинская помощь никому не потребовалась. Работа по эвакуации была завершена к часу ночи.

Во втором случае спасатели помогли отцу и сыну, которые в автомобиле Toyota Corolla отправились вечером из Спасска-Дальнего в село Воскресенка в гости к бабушке. Машина застряла на дороге в снежном заносе. Спасатели вовремя пришли на помощь — бензин уже заканчивался.

— Не перестаем удивляться людской беспечности. Мало того, что наши отчаянные граждане игнорируют прогноз погоды и все предупреждения о том, что выезжать из населенного пункта в пургу и метель нежелательно, тем более в ночь! Так еще и с полупустым баком едут, детей с собой берут, и животных. Нельзя так рисковать! — считает начальник Спасского поисково-спасательного подразделения МЧС России Даниил Веремчук.

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