«Сердце замерло». Дрифт на эвакуаторе в Приморье попал на видео

Опасный маневр на кольце обсуждают приморцы Фото: принтскрин видео.

«Эвакуатор, который смог», так и хочется сказать, глядя на видео с дрифтом, снятое в Уссурийске. Вот только смог он не на гоночной трассе или где-то в поле, а на оживленной дороге в городе. На кольце в этот момент находилось много других участников движения. Занос хоть и был исполнен мастерски, и судя по всему, заранее спланирован, но для обычных обывателей такой маневр оказался неприятным сюрпризом.

Не обошлось в интернете без восторженных отзывов о мастерстве вождения героя видео. Но многие пользователи все же отнеслись с неодобрением к подобному поведению на дороге.

«Не водитель, а черт с рогами за рулем этой развалюхи», «А если бы не вписался, денег нет и бегай потом в мыле по страховым», «Если нет мозгов, откуда бы им взяться?», «Было бы интересно, когда пару тачек в хлам собрал», «Я думаю...что на такого типа машины не берут молодняк на работу, оказывается чтобы вот так не вытворяли», «Циркуль дал угла, кто не спрятался – я не виноват», «Зашел молодцом , но это ни те места, где надо подобным заниматься. Ну, или когда там нет никого. Я бы руку ему не пожал, если бы он зацепил мою машину, например», – высказываются приморцы.

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