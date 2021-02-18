Восемь сортов картошки из Беларуси пройдут испытания на полях Приморья

Картофель из Беларуси пройдет агроиспытания в Приморском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье собираются провести агроэкологические испытания восьми лучших сортов картофеля из Беларуси.

Как сообщил министр сельского хозяйства края Андрей Бронц, в апреле от научных учреждений Республики Беларусь в Приморский край прибудут 800 килограммов семян ранних и поздних сортов картофеля «Палац», «Першацвет», «Карсан», «Лель», «Гарантия», «Рубин», «Крок» и «Нара».

— Белорусский картофель отличается высокими вкусовыми свойствами и хорошим товарным видом. После агроэкологических испытаний наиболее перспективные сорта будут доступны для сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств края, — рассказал министр.

По информации пресс-службы правительства региона, также внедряют сорта и других сельскохозяйственных культур из Беларуси. Так, в прошлом году было посеяно более 1,5 тысячи гектаров сои «Волма».

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