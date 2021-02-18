Конкурс фотографий для любителей селфи и музеев проходит в Приморье

В Приморье продолжается конкурс фотографии «Музей – герой нашего времени». Мероприятие призвано содействовать творческой самореализации и патриотическому воспитанию молодежи, приобщению ее к культурно-патриотическим ценностям и популяризации краеведения.

В конкурсе могут принять участие все желающие. С 10 по 28 февраля активистам необходимо сделать фотографию в стиле селфи (автопортрет) в любом культурном учреждении, к примеру, музее, галерее или выставочном центре и опубликовать ее на своей странице в социальных сетях с хэштегами: #яМыМузей и #МузейГеройНашегоВремени. Изображение обязательно следует сопроводить тематическим постом, рассказать о месте и экспозиции, на фоне которых создан снимок.

Конкурс включает четыре номинации: «Самое активное муниципальное образование Приморского края», «Самый молодой участник», «Групповое селфи» и «Самое познавательное селфи». Жюри будет оценивать работы в период с 1 по 3 марта.

Судьи выберут трех победителей, которые получат дипломы министерства культуры и архивного дела Приморского края, пригласительные билеты в Приморскую государственную картинную галерею и Приморскую краевую филармонию, а также исторический парк «Россия-моя история» во Владивостоке. Авторов лучших работ ожидают подарки от Приморского регионального отделения «Единая Россия».

«При оценке работ жюри уделит особое внимание оригинальности и качеству исполнения, обработке кадра, уникальности, грамотности и оригинальности комментария, который будет сопровождать фотографию», – подчеркнула заместитель председателя Правительства – министр культура и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Учредители мероприятия – министерство культуры и архивного дела края и региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». Организатор – Приморский культурно-исторический центр.