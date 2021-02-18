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Общество

«Новое место для автоподстав? Тупят ужасно». Во Владивостоке пропал знак с оживленного перекрестка

Рассказываем, как не попасть впросак
Милана СОКОЛ
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Знак приоритета движения исчез с перекрестка

Знак приоритета движения исчез с перекрестка

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По сообщениям автолюбителей, во Владивостоке на перекрестке Шепеткова-Луговая-Воропаева пропал знак «Уступи дорогу». Из-за отсутствия важного указателя на дороге началась неразбериха. Жители города переживают, что на «хлебное место» вскоре нагрянут автоподставщики.

Знак приоритета движения был установлен на перекрестке

Знак приоритета движения был установлен на перекрестке

Фото: Сергей БАЛАНОВ

– Сейчас на этом перекрестке тупят ужасно, ориентируясь на свою память,– поделился один из водителей. При этом автомобилист призвал придерживаться новой схемы движения и даже прикрепил карту, обозначая, кто должен, кому уступать. Но советуем не торопиться, чтобы не попасть впросак.

Как оказалось, ни ГИБДД, ни мэрия схему не меняли.

– К сожалению, факты порчи и пропажи знаков – частое явление для города. Сигнал о том, что знак на данном участке пропал, передали специалистам. На месте пропавшего им предстоит установить новый, прокомментировали «КП» специалисты муниципального дорожного предприятия, которое и занимается установкой и обслуживанием дорожных знаков.

Автомобилистам стоит проявить максимальную осторожность при проезде данного участка. Соблюдение ПДД никто не отменял. Тем, кто едет в сторону улиц Приходько и Воропаева, нужно пропустить авто, едущие с Луговой и с Воропаева.

«Автоподставщики уже едут, ожидайте», «“Сима", “Лаврик" и “Цедрик" уже в пути», – комментируют ситуацию жители города.

Пропускать нужно не только пешеходов, но и авто, движущиеся с Луговой и Воропаева

Пропускать нужно не только пешеходов, но и авто, движущиеся с Луговой и Воропаева

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Обновление 16:25. По информации пресс-службы мэрии Владивостока, специалисты уже вернули знак на прежнее место.