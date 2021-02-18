«Новое место для автоподстав? Тупят ужасно». Во Владивостоке пропал знак с оживленного перекрестка

Знак приоритета движения исчез с перекрестка Фото: Михаил ФРОЛОВ

По сообщениям автолюбителей, во Владивостоке на перекрестке Шепеткова-Луговая-Воропаева пропал знак «Уступи дорогу». Из-за отсутствия важного указателя на дороге началась неразбериха. Жители города переживают, что на «хлебное место» вскоре нагрянут автоподставщики.

Знак приоритета движения был установлен на перекрестке Фото: Сергей БАЛАНОВ

– Сейчас на этом перекрестке тупят ужасно, ориентируясь на свою память,– поделился один из водителей. При этом автомобилист призвал придерживаться новой схемы движения и даже прикрепил карту, обозначая, кто должен, кому уступать. Но советуем не торопиться, чтобы не попасть впросак.

Как оказалось, ни ГИБДД, ни мэрия схему не меняли.

– К сожалению, факты порчи и пропажи знаков – частое явление для города. Сигнал о том, что знак на данном участке пропал, передали специалистам. На месте пропавшего им предстоит установить новый, прокомментировали «КП» специалисты муниципального дорожного предприятия, которое и занимается установкой и обслуживанием дорожных знаков.

Автомобилистам стоит проявить максимальную осторожность при проезде данного участка. Соблюдение ПДД никто не отменял. Тем, кто едет в сторону улиц Приходько и Воропаева, нужно пропустить авто, едущие с Луговой и с Воропаева.

«Автоподставщики уже едут, ожидайте», «“Сима", “Лаврик" и “Цедрик" уже в пути», – комментируют ситуацию жители города.

Пропускать нужно не только пешеходов, но и авто, движущиеся с Луговой и Воропаева Фото: Сергей БАЛАНОВ

Обновление 16:25. По информации пресс-службы мэрии Владивостока, специалисты уже вернули знак на прежнее место.