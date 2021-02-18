ФСБ в Приморье изъяло сотни килограммов краба и креветки, десятки тысяч особей трепанга

Незаконно добытые морепродукты изымаются у торговцев и перевозчиков. Фото: пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли из незаконного оборота более 200 килограммов живого краба, около 470 килограммов креветки различного видового состава и 35 тысяч особей сушеного трепанга.

В городе Уссурийске правоохранители выявили два торговых павильона, в которых осуществлялась продажа живого камчатского и волосатого краба. 130 членистоногих дожидались своих покупателей в оборудованных системой аэрации бассейнах. Документов, подтверждающих законность происхождения товара, хозяйка торговых точек предъявить не смогла.

Как не смог документально подтвердить некриминальное происхождение морепродукции и водитель грузовика, остановленного для осмотра в поселке Ольга. Обнаруженные в рефрижераторном контейнере 470 килограммов свежевыловленной гребенчатой и северной креветки оказались добытыми незаконно.

Дары моря выловленные браконьерским способом. Фото: пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

78 килограммов сушеного трепанга нашли сотрудники службы в гараже у жителя поселка Пограничный. Предполагается, что 35 тысяч экземпляров переработанного «морского огурца» собирались продать за рубеж. Рыночная стоимость обнаруженной продукции по оценке специалистов превышает 4 миллиона рублей.

По всем фактам нарушения закона проводятся разбирательства и будут приняты процессуальные решения, сообщила пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

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