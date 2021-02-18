Кабину расплющило. Авария с большегрузами сковала приморскую трассу

Кабина авто превратилась в груду металла. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Невнимательность одного из водителей едва не стоила ему жизни. Можно смело сказать, что мужчина родился в рубашке. Кабину грузовика буквально разорвало, но шофер не пострадал.

Авария произошла на въезде в село в Вольно-Надеждинское. По свидетельствам очевилцев, фура притормозила перед перекрестком и на всем ходу в нее влетел грузовик.

Грузовику сильно досталось. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Менее габаритный автомобиль получил серьезные кузовные повреждения, водитель лишь отделался испугом. В этот раз расположение руля справа, предотвратило трагедию. Из-за аварии оказались заняты обе полосы, другим участникам движения пришлось объезжать аварийный участок по обочине.

Крупногабаритные авто перегородили проезд. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

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