Всероссийская акция «Защитим память героев» подхвачена общественностью

23 февраля «Единая Россия» вместе с волонтерскими объединениями проведет всероссийскую акцию «Защитим память героев». В День защитников Отечества в каждом регионе возложат цветы к мемориалам и воинским захоронениям в память о миллионах павших во время Великой Отечественной войны. В Приморье партийные активисты возложат цветы к 89 мемориалам, 176 памятникам, 51 захоронению.

Памятные объекты Приморья можно посмотреть на интерактивной карте мест воинских захоронений япомню.рф. На созданной Министерством обороны РФ, партией «Единая Россия», Всероссийским объединением «Волонтеры Победы», Российским военно-историческим обществом электронной платформе собраны памятники, памятные доски, воинские захоронения, мемориалы участников всех войн и военных конфликтов. Это дань памяти защитникам Родины, не вернувшимся из боя.

Всего в акции в Приморье примет участие 385 человек: это партийцы из местных отделений Партии, волонтеры, общественники, школьники из поисковых отрядов.

Координатор партийного проекта «Историческая память» Анна Алеко рассказала, что в этот день по традиции побывает на Морском кладбище, чтобы почтить память павших героев.

«Для меня 23 февраля ассоциируется с моими дедами, которые воевали во время Великой Отечественной войны. Это праздник настоящих мужчин, воинов, защитников! Это возможность настоящего прикоснуться к прошлому. Всероссийская акция "Защитим память героев" - одно из звеньев масштабного всероссийского проекта "Я помню". Как и остальные регионы, Приморский край составлял базу объектов. Отмечу также, что принять участие в акции сможет каждый, так как электронная карта япомню.рф подскажет вам, какие памятники расположены рядом с вашим домом. Давайте сделаем это вместе! выкладывайте посты с хэштегом #Защитим память героев с номером региона. В нашем случае: #защитимпамятьгероев25. Надо знать нашу историю и наших предков. Жить, испытывая гордость за нашу страну! Поздравляю всех офицеров с праздником доблести, мужества и отваги - с Днем защитника Отечества!», - заявила Анна Алеко.