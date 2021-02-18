30 залпов салюта будет сделано во Владивостоке и Уссурийске в День защитника Отечества

В День защитника Отечества 30 залпов салюта будет дано во Владивостоке и Уссурийске Фото: Артем ЛЕНЦ

Праздничные салюты состоятся в Приморье 23 февраля во Владивостоке и Уссурийске. Также в День защитника Отечества салюты будут устроены в городах ДФО: Хабаровске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ. В каждом из этих городов будет дано по 30 залпов, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Во Владивостоке в этот день салют ежегодно проводят моряки Тихоокеанского флота. Салютные системы обычно располагают на Безымянной батарее, которая находится на набережной Спортивной гавани. Звуковое сопровождение обеспечивают 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

В этом году в ВВО для проведения праздничных салютов будут задействованы 600 военнослужащих из нештатных салютных дивизионов, несколько десятков артиллерийских орудий и установок для запуска фейерверков, в том числе гаубицы Д-30 и «МСТА-Б».

Сейчас личный состав нештатных салютных дивизионов проводит тренировки. Для отработки синхронности действий производится по три залпа холостым боеприпасом.

Всего при подготовке праздничных салютов в ВВО задействуют более 80 единиц вооружения и военной техники, израсходуют более 750 холостых боеприпасов и более 2,1 тысячи салютных боеприпасов.

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