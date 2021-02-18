В пятницу в Приморье температура воздуха местами поднимется до +6 °С

Вместе с циклоном в Приморье придет более теплый воздух Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 18 февраля, в конце дня из Китая к западным районам Приморского края подойдет циклон, который местами обозначится выпадением небольшого снега. Вместе с циклоном в регион придет более теплый воздух. Температура в пятницу повысится до 0...-5 °С, на юге местами +1...+6 °С.

По данным сайта Примпогода, в пятницу во Владивостоке осадков не предвидится. Ветер северо-западный, с утра юго-восточный умеренный, после обеда до сильного. Повысятся значения минимальных и максимальных температур на 2 — 3 градуса и составят −7...-9 °С ночью и -2...0 °С днем.

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