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Общество

На 16 лет отправится в колонию строгого режима житель Находки, убивший соседа по даче

Нетрезвый мужчина закончил ссору выстрелами из ружья
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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На 16 лет осудили жителя Находки, застрелившего соседа по дачному участку

На 16 лет осудили жителя Находки, застрелившего соседа по дачному участку

Фото: pixabay.com

К длительному сроку лишения свободы приговорен житель Находки, убивший своего соседа по даче. Преступление было совершено в марте 2019 года на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель».

Гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с соседом по дачному участку. Разрешить конфликт он решил самым кардинальным способом — дважды выстрелил из охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия человеку в живот. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Далее убийца решил скрыть следы преступления: облил постройку и автомобиль соседа легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате пожара было уничтожено имущество на сумму более 500 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба». Преступнику назначено наказание — 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, гражданину предстоит возместить потерпевшей стороне моральный и материальный вред.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

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