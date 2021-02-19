Есть просто суббота, а есть супер, как в «Галамарте»: 20 февраля - скидка -30% на весь ассортимент!

Суббота – сам по себе очень даже неплохой день, но почему бы его не сделать еще лучше? Например, с гарантией 100% настроение поднимает выгодный шопинг, только он должен быть действительно выгодный, как в «Галамарте». Что ж, встречайте счастливую субботу: 20 февраля на весь ассортимент с белыми ценниками действует скидка -30%!

И это далеко не обычный хозяйственный магазин (хотя хозтовары тут тоже есть, и притом любые). Но также: и бытовая техника, и посуда, и суперсовременные игрушки, которые больше нигде не найти, и гаджеты… Море всего: на любой вкус и любой возраст.

Например, та же посуда: обратите внимание на литые сковороды, сотейники, бульонницы, формы для запекания… А для чаепитий, но не простых, а тех, которые дарят настоящее удовольствие – изящные фарфоровые наборы от MILLIMI. Кстати, отличный подарок на 8 марта для друзей и родственников.

Далее – полки с бытовой техникой. Для кухни - мультиварки, блендеры, тостеры и кофеварки, мясорубки и электрические чайники от LEBEN. Для красоты и здоровья – плойки, утюжки, профессиональные фены, расчески-выпрямители, триммеры и бритвы.

Про детей не забываем, тем более что для них в «Галамарте» настоящее раздолье. Творческие наборы, конструкторы, настольные игры, пазлы, квадрокоптеры! Или классные радиоуправляемые машины – бесспорный хит «Галамарта»: «Ежкин бурелом», «Богатырский быстроход», «Огнеход Горыныча»… Стильные, мощные, быстрые, суперпроходимые – пап от них тоже не оторвать. И хорошо: совместные игры сближают.

Для подростков и студентов – мобильные аксессуары от FORZA. Игровые клавиатуры, мышки, яркие кабели для зарядки, наушники в рок-дизайне от BY, беспроводные колонки… Да и себе гаджетов можно «про запас» прикупить, особенно с такой скидкой.

А еще есть мягкие уютные пледы, разнообразные товары для спорта, милые уютные мелочи для дома… А ко Дню защитника Отечества – наборы инструментов, рыболовные аксессуары или автотовары.

Словом, каждый найдет то, что ему по душе. Обновить интерьер дома, купить подарки друзьям и родственникам на все ближайшие праздники, себя порадовать обновкой – в субботу 20 февраля можно будет сделать все это и при этом не выйти из бюджета. Ну, чем не суперсуббота?