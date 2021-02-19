Во Владивостоке будут судить полицейского, отпустившего за 120 тысяч рублей девушку с наркотиком

Сотрудник полиции во Владивостоке пойдет под суд за получение взятки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Владивостока закончила расследование уголовного дела о взятке и превышении должностных полномочий сотрудником полиции.

В мае 2020 года полицейский полка патрульно-постовой службы во время патрулирования территории Первореченского района города получил взятку 120 тысяч рублей от задержанной им девушки. Страж порядка пообещал отпустить ее и не документировать факт обнаружения при гражданке наркотиков. Деньги были перечислены на банковскую карту знакомой полицейского.

Кроме того полицейский, чтобы как-то оправдать долгое сидение задержанной в служебной машине, а заодно и получить «галочку» о выявления правонарушения, составил административный протокол по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ о якобы распитии девушкой алкоголя в общественном месте.

Теперь полицейский обвиняется по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в значительном размере» и части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По информации СУ СК РФ по Приморскому краю, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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