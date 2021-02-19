Наталья Колоскова из Приморья завоевала бронзу на чемпионате России по легкой атлетике

За победу в Чемпионате России по легкой атлетике боролись 665 участников из 28 регионов. Фото: пресс-служба Федерации легкой атлетики Приморского края

Спортсменка из Приморья Наталья Колоскова завоевала бронзовую медаль в дисциплине «бег на 3000 метров» в Чемпионате России по легкой атлетике.

Чемпионат, а также Всероссийские соревнования в помещении в беге на 200 и 5000 метров прошли с 14 по 17 февраля на манеже ЦСКА в Москве. За медали боролись самые сильные спортсмены страны — 665 участников из 28 регионов России.

Победители в забеге на 3000 метров зимнего Чемпионата России по легкой атлетике 2021 года. Фото: пресс-служба Федерации легкой атлетики Приморского края

В команду от Приморья вошли три легкоатлета: Наталья Колоскова, Федор Кисельков и Наталья Кузовкина.

Колоскова пробежала дистанцию за 8 минут 56 секунд, установив не только личный рекорд, но и рекорд Приморского края. Стоит отметить, что прежний рекорд края, принадлежавший Евгении Золотовой, продержался более 10 лет.

— В целом чувствую положительную тенденцию в технической части подготовки и уверена, что на следующем чемпионате выступлю лучше, — прокомментировала забег легкоатлетка Наталья Колоскова.

Наталья занимается легкой атлетикой с конца 2005 года. К зимнему чемпионату России по легкой атлетике она начала готовиться в октябре после пропущенного летнего сезона из-за травмы.

Победа на чемпионате России дает право участвовать в чемпионате Европы. Однако по решению спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

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