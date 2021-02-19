В Приморье задержаны лица, продавшие части амурского тигра за 1 миллион 200 тысяч рублей

Полиция Приморья задержала группу лиц, торговавших частями особо ценного дикого животного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники отдела по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной продаже частей особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу.

38-летний мужчина вместе с сообщниками продал 15 килограммов останков особи амурского тигра. Полицейские при поддержке офицеров СОБР Росгвардии задержали нарушителей закона, пытавшихся скрыться с места проведения сделки. Деньги — 1 миллион 200 тысяч рублей — мужчина пытался выбросить из окна автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ «Незаконная продажа частей особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, совершенная организованной группой».

Сбытчик задержан. В отношении остальных участников группы, жителей края, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, обращает внимание на то, что это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении этих людей. В октябре прошлого года в рамках оперативного мероприятия «Проверочная закупка» у них же были приобретены шесть костей амурского тигра.

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