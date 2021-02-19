Пять ранее безымянных улиц Владивостока получили названия

На карте Владивостока периодически появляются новые названия Фото: Милана СОКОЛ

У пяти безымянных улиц Владивостока появились названия. На карте города появятся именные улицы, названные в честь известных ботаников и поэта. Решение было принято на заседании комиссии по городской топонимике.

Четыре улицы получили наименования в поселке Трудовое в районе улицы Ботанической. Именно она вдохновила участников комиссии посвятить имена улиц русским ботаникам — Андрею Бекетову, Андрею Краснову, Эрику Лаксману и Александру Баталину.

Еще одна улица появилась в районе станции Океанской рядом с улицей Орбитальной. Ее наименовали улицей Брюсова в честь русского поэта Валерия Брюсова, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

СПРАВКА

В состав комиссии по городской топонимике входят специалисты администрации Владивостока, представители Общества изучения Амурского края, Российского государственного архива Дальнего Востока, кафедры проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ и другие.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14