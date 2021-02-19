В Приморье началось возведение нового моста через реку Соколовка

Окончание строительства нового моста через реку Соколовка в Приморье намечено на 2022 год. Фото: АО «СПЕЦСУ»

В Лазовском округе Приморского края строители начали возводить мостовую переправу через реку Соколовка. Сдача нового железобетонного моста длинной 21 метр в эксплуатацию намечена на следующий год.

— Сейчас разрабатываем грунт, делаем отсыпку, готовим площадку под буровую установку. После этого приступим непосредственно к бурению скважин под опоры, — прокомментировал ход строительства главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщают, что в настоящее время в регионе строится восемь мостовых переходов. Шесть мостов возводят в районе Фокино на трассе Артем—Находка, делается мост через реку Тихая в Анучинском округе и мост через реку Осиновка в Михайловском районе.

В ближайшее время в планах строителей приступить к сооружению моста через реку Водопадная в Партизанском районе.

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