Подарки, которые высушат слезы

Звучит более обнадеживающе, к тому же современные методы диагностики и своевременное лечение помогают 70-75% детей преодолеть болезнь и даже забыть о ней.

В Приморском онкогематологическом центре в настоящее время по индивидуальной программе проходят лечение 46 детей. Каждый день в процедурном кабинете кто-то из них не выдерживает страха, дрожит и плачет. Дети боятся боли, вырываются и пытаются отказаться от перевязок и уколов. Взрослые придумали способ, как отвлечь их в этот момент – наградой за смелость.

Так здесь появилась «Коробочка храбрости». Это волшебная яркая коробка, в которой хранятся небольшие подарки, помогающие высушить детские слёзы. Ребёнку обещают, что после неприятной процедуры он может выбрать понравившийся приз. В городе есть несколько пунктов сбора игрушек и канцелярии для таких «коробочек», и каждый может поучаствовать в акции.

В понедельник сотрудники «ВМТП» и транспортной группы FESCO привезли очередную партию подарков, собранных на их предприятиях. Коробки заполнили весь микроавтобус – такой большой отклик получило мероприятие в сердцах портовиков.

– Сегодня нам передали около 500 подарков от ВМТП и FESCO, – рассказала Людмила Минкина, заведующая детским Краевым онкогематологическим центром. – Это большое счастье. Вы, наверное, обратили внимание, с каким энтузиазмом мамы носили эти коробки. Они знают, что каждая игрушка – это блеск в глазах их ребенка и понимание, что он не один на один с болезнью. Детям всегда нужны счастливые моменты. Сказка, игрушка, песня – то, что их немножко уводит от повседневной сложной жизни в отделении и дают возможность выздоравливать.

Маленькие пациенты живут в онкогематологическом центре вместе с матерями. Часто подолгу, ведь нужно проходить целые курсы лечения под присмотром врачей. Обеспечить быт детей и их родителей в таком случае сложнее, чем в отделениях, где больные остаются на 7-10 дней. Нужны и плиты, и холодильники, и стиральные машины – здесь у людей второй дом, пусть и временный.

– В нашем центре люди практически живут по 8-10 месяцев. Для них мы организовали две стиральные машины и две сушильные, есть всё необходимое для приготовления еды, – добавила Людмила Михайловна. – Мы признательны организациям за социальные программы, благодаря которым это стало возможно.

Портовики поддерживают Краевой онкогематологический центр очень давно. Всё началось с инициативы одного человека – Сергея Владимирова, который работал в ВМТП. А теперь онкоцентр является подшефным учреждением всего предприятия и транспортной группы FESCO.