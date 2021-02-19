Смертность от COVID-19 упала в Приморье за последние 10 дней

В Приморье началось сокращение количества коек для больных коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с пандемией COVID-19 в Приморском крае остается стабильной и практически не изменяется ни в худшую, ни в лучшую сторону в последнюю неделю.

По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки медикам удалось выявить еще 112 случаев заражения новым вирусом. Всего с начала пандемии в крае было зарегистрировано 39474 человека, заразившихся COVID-19.

За сутки диагноз «коронавирус» был снят с 304 приморцев. Общее количество жителей края, сумевших победить болезнь сегодня равняется 32821 человеку.

С начала пандемии в регионе от коронавируса и связанных с ним осложнений скончались 607 человек. Двое из них умерли в последние 24 часа. За 10 последних дней смертность от коронавируса в крае снизилась с 5-6 летальных исходов в сутки до 2-3 летальных исходов.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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