В АО «Восточный Порт» определили лучший трудовой коллектив по итогам 2020 года

Итоги традиционного соревнования среди трудовых коллективов основных производственных подразделений на Кубок управляющей компании – ОАО «УГМК» подвело АО «Восточный Порт». По итогам работы в 2020 году переходящий Кубок победителей завоевал коллектив стивидора-начальника смены Владимира Ченцова (ППК-3, бригадир Александр Ковалёв), тем самым подтвердив свой статус лидера уже третий год подряд. В финале традиционного корпоративного соревнования «Восточного Порта» за почётное звание «лучшего из лучших» и обладание Кубком управляющей компании – ОАО «УГМК» конкуренцию докерам ППК-3 также составил коллектив стивидора-начальника смены Надежды Даниловой (бригадир Анатолий Ананьин) с ППК-1 и экипаж морского буксира «Александр Козицын» Портового флота (капитан Андрей Литвинов).

– Быть «стахановцем» на своём предприятии, работать в авангарде – это всегда одновременно и почётно, и сложно. Мы хорошо мотивируем своих коллег, и число желающих завоевать Кубок победителей с каждым годом растёт в арифметической прогрессии, - поделился после торжественной церемонии Владимир Ченцов. – Но здесь как в спорте – трудности закаляют, делают нас сплочённее и лучше настраивают на победу. Сегодня мы завоевали Кубок в четвёртый раз и подряд – в третий раз, от души поздравляю ребят моей смены с этим знаменательным событием!

Минувший 2020-й год, по итогам которого подводились производственные достижения, стал непростым испытанием для всех жителей планеты. Вместе с тем, несмотря на общемировые трудности, коллектив предприятия АО «Восточный Порт» достойно прошёл все испытания, внеся в летопись порта новые знаковые победы. Минувшей осенью портовики завершили крупнейший частный инвестиционный проект строительства железнодорожного парка «Новый» в рамках модернизации припортовой станции Находка-Восточная. На торжественной церемонии запуска объекта, проведённой в режиме телемоста, команду к приёму первого состава с кузбасским углём дал премьер-министр России Михаил Мишустин. В 2020 году Порт оказал системную поддержку мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы, борьбой с распространением COVID-19, помощью социально-незащищённым слоям населения, а также с реализацией программ социального развития Фонда «Восточный Порт» и экологических программ.

Конкурс, учрежденный управляющей компанией ОАО «УГМК», проводится среди основных производственных подразделений «Восточного Порта» – Специализированного угольного комплекса (ППК-3), Универсального производственно-перегрузочного комплекса (ППК-1) и Портового флота. На первом этапе конкурса определяется лучший коллектив каждого подразделения, который представит свое подразделение в финале. На втором этапе из трех финалистов выбирают лидера. Специальная комиссия, в состав которой входят сотрудники и руководители подразделений «Восточного Порта», подводит итоги работы конкурсантов за 12 месяцев и определяет победителя. Учитываются показатели трудового процесса, соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также участие в социальной, культурной и спортивной жизни предприятия.