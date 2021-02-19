Первые на Дальнем Востоке: во Владивостоке появился Риглет парк для обучения детей сноубордингу

Команда ADVANCE TEAM и компания Burton, крупнейший производитель сноубордов, запускает во Владивостоке первый на Дальнем Востоке детский проект Риглет Парк, главная задача которого – познакомить малышей и их родителей с зимним современным видом спорта - сноубордингом.

Детский сноубординг с каждым годом становится все популярнее. Он приучает ребенка к спорту, развивает координацию, отвлекает от компьютера. Малышам становится интересно проводить время на свежем воздухе. Компания Burton имеет большой опыт в развитии сноубординга. Специалисты компании постоянно работают над тем, чтобы сделать этот спорт максимально доступным и безопасным для детей. Теперь вы можете возить ребенка на сноуборде, как на санках. Burton разработал доску Риглет специально для детей от трех до шести лет, который можно использовать не только для тренировок, но и во время семейных прогулок зимой на свежем воздухе.

В рамках проекта по выходным дням на "Комете" будут проходить детские мероприятия Риглет Парк, где малыши и их родители будут в игровой форме знакомиться со сноубордингом. Профессиональные инструкторы подберут каждому ребенку оборудование и проведут инструктаж по технике безопасности, расскажут и покажут основные сноубордические упражнения. Каждый участник получит подарок и сертификат сноубордиста с личной фотографией.

Все мероприятия будут проводиться на специально сконструированной площадке с искусственным покрытием, а самое главное – все мероприятия Риглет Парк проводятся бесплатно.

Для участия в проекте необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте shop.bs-advance.com также со всей информацией о проекте вы сможете ознакомится в аккаунте инстаграмм @advance_board_shop. Кстати, за первый час работы онлайн регистрации были заняты все свободные окна на ближайшие выходные. По подсчетам организаторов, желающих поучаствовать в проекте уже больше тысячи человек. В ближайшее время будут добавлены новые даты и свободные окна для записи. Сейчас можно заполнить форму регистрации, чтобы потом выбрать свободные время и дату.