Однокомнатные квартиры во Владивостоке за время пандемии подорожали на 18 процентов

Цены на недвижимость во Владивостоке одни из самых высоких в стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цены на недвижимость во Владивостоке продолжают расти запредельными темпами. Аналитику этого рынка представила на своем сайте компания по работе с недвижимостью «Этажи».

Согласно ее данным, на вторичное жилье в столице Приморья с февраля 2020 года по февраль 2021 года средняя цена за квадратный метр на 1-комнатные квартиры выросла на 18%. 2-комнатные подросли на 17%. 3-комнатные — на 12%. 4-комнатные квартиры стали дороже на 14%.

Средние цены предложения на рынке вторичного жилья Владивостока:

1-комнатные — 153 696 руб./кв. м

2-комнатные — 135 830 руб./кв. м

3-комнатные — 127 263 руб./кв. м

4-комнатные — 130 512 руб./кв. м

Динамика роста цен на вторичном рынке жилья во Владивостоке (февраль 2020 года - февраль 2021 года). Схема: сайт https://vl.etagi.com

Оценить стоимость вторичного жилья в краевом центре можно по тепловой карте.

Тепловая карта цен на недвижимость во Владивостоке. Схема: сайт https://vl.etagi.com Фото: Алла ДРУЖИНОВИЧ

Цена квадратного метра в зависимости от района меняется очень сильно. Однушка в центре стоит в 3-5 раз дороже аналогичного объекта на окраине. Усредненный вариант — недвижимость в спальном районе.

В какой степени на стоимость жилья во Владивостоке повлияла пандемия COVID-19 — этот вопрос пока остается открытым.

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