За убийство, разбои и вымогательства перед судом предстанут двое жителей Приморья

Двое жителей Дальнегорска отправятся под суд за убийство и вымогательства Фото: Тимур ХАНОВ

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двух ранее судимых жителей Дальнереченска, 1991 и 1988 годов рождения. Мужчин обвиняют в убийстве, разбоях и вымогательствах.

В январе 2020 года знакомый дальнереченцев сообщил, что житель приморского села Таборово ранее украл у него автомобиль и возможно поджег принадлежащий ему грузовик. Товарищи-уголовники взялись помочь знакомцу вытрясти деньги в счет возмещения ущерба.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, в подпитом состоянии с битами в руках парочка вломилась к «должнику» домой. Дружки избили гражданина, угрожая покалечить, если он обратится в полицию.

Затем вымогатели потребовали отдать им 50 тысяч рублей. После того, как бандиты пригрозили сжечь квартиру, мужчина пообещал достать деньги. Прихватив мопед и газонокосилку, преступники покинули чужое жилье.

Но на этом похождения друзей-разбойников не завершились. Они приехали село Богуславец Красноармейского района, где в квартире напали на местного жителя, избили его и изрезали ножом ноги. Они потребовали отдать им 1,5 тысячи рублей и ценные вещи.

Улучив момент, жертва пыток выбежала на улицу, однако бандиты догнали мужчину. Далее нелюди нанесли ножом не менее 77 ударов по различным частям тела, от которых человек умер на месте.

Кроме того, при задержании у одного из убийц были обнаружены наркотические средства.

Приморских беспредельщиков будут судить по четырем статьям:

пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»;

пунктам «а, в» части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»;

пункту «ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц по предварительному сговору»;

части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконный оборот наркотических средств в крупном размере».

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

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