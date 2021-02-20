«Страшно, полыхает уже часа 3». Серьезный пожар случился в Приморье

В Приморье сгорело здание старой больницы Фото: принтскрин видео.

Серьезное ЧП разыгралось накануне в Артемовском городском округе. На повороте к микрорайону Угловое, недалеко от улицы 1-я Рабочая загорелось здание. Огонь быстро охватил деревянную постройку. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Заметив яркое зарево и языки пламени, очевидцы вызвали пожарных. К моменту приезда огнеборцев крыша ветхой постройки была объята огнем.

По словам местных жителей, здесь раньше располагалась больница. В последние годы здание было заброшенным.

– Это амбулатория в советские времена здесь была, – делятся старожилы.

В социальных сетях приморцы высказывают свои мнения по поводу случившегося.

«Стройка новая начнется», «Демонтировать дорого», – отмечают жители края.

В подробностях происшествия и причинах возгорания еще предстоит разобраться специалистам.

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