Снова снег и температурные качели. Синоптики уточнили прогноз на субботу в Приморье

В горных районах возможен снег Фото: Милана СОКОЛ

Специалисты портала «Примпогода» уточнили, каких сюрпризов ждать от природы 20 февраля. Погоду в Приморье в субботу, которая стала рабочей перед затяжными праздничными выходными, определяет тыловая часть циклона. По прогнозам синоптиков, в крае переменная облачность местами небольшой снег. На отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ожидается ветер западный, северо-западный умеренный, в отдельных районах до сильного. Температура будет колебаться от -7 до +5°C.

В столице Приморья сегодня облачно, осадков не прогнозируется. Будет дуть ветер северный, северо-западный умеренный. Столбики термометров покажут -1...+1°C.

В Уссурийске переменная облачность, осадки возможны, но не существенные. В первой половине дня будет ветер северо-западный слабый до умеренного, вечером до сильного. Воздух прогреется до +1...+3°C.

Дыхание весны ощутит сегодня Находка. В городе ожидается +2...+4°C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного.

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