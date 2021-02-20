«Полные авто отморозков, перерыли район, потравили собак». Крик о помощи приморцев появился в сети

Частный сектор Партизанска атаковали заезжие гости Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители одного из районов Партизанска, которые пытаются найти управу на наркоманов, рассказали о своей проблеме в сети. Местные уверяют, что 73-ий участок, который находится в пригороде, заполонили закладчики и их клиенты. При этом желающие раздобыть очередную дозу, перекопали часть района и даже потравили собак. Людям попросту страшно отпускать на улицу детей.

Просьба о помощи, а точнее подобный текст можно назвать криком души, появился в социальных сетях. Люди, видимо, уставшие самостоятельно бороться с опасным контингентом, попытались найти поддержку в интернете.

– Не знаем уже куда и к кому обращаться. В городе Партизанск район 73-го участка наркоманы ищут закладки уже второй месяц подряд. Перерыли весь район, потравили во дворах собак. Ходить страшно, детей на улицу не отпускаем. Приходится провожать и встречать из школы. Целыми днями полные машины этих отморозков. Куда только не обращались, нигде толку нет. Говорят, как увидите, что делают закладки, в этот момент и пишете заявление. Как с этим бороться?, – рассказывают жители частного сектора.

Пользователи интернета горячо обсуждают публикацию, предлагая свои методы борьбы с наркоманами, не всегда законные. Надеемся, что острую проблему в ближайшее время поможет решить полиция.

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