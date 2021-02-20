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«Зачем так бросил элитное ведро?». Парковка во Владивостоке стала причиной негодования

Одни ругают владельца джипа, другие проклинают дворника
Ярослав ЮРИН
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Метод парковки внедорожника вызвал много вопросов.

Метод парковки внедорожника вызвал много вопросов.

Автомобиль, перегородивший частично проход с лестницы, вызвал возмущение приморцев. Как уверяют очевидцы, во дворе было достаточно свободных мест, но водитель решил не заморачиваться и оставил внедорожник наперерез пешеходам. Часть прохода загорожена, другая – в снегу, пользователи сети спорят, кто больше виноват, дворник или водитель.

– Элитное ведро перегородило спуск лестницы с верхних домов. Пришлось наблюдать, как бабушка лет 70-80 перебиралась через этот сугроб. И спустя какое-то время еще женщина с ребенком на руках. Пока водитель спокойно ходил по своим делам. Прошу заметить, двор был полупустой , парковочных мест много. Помимо этого так машина стоит еще и боком. Кто тебе права дал чудак?», – с негодованием поделился очевидец в социальных сетях.

Пешеходам пришлось искать обходные пути. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Пешеходам пришлось искать обходные пути. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Подобная манера парковки вызвала негодование многих.

«Права выдали... Надо было бы в довесок совести и понимания выдать...», «Как вообще так машину поставить можно? Чтобы прям от души всем напакостить – и проезжающим мимо, и пешеходам. Какой-то прям человеконенавистник», «Чем дороже авто, тем больше лицо превращается в рыло», – высказываются приморцы.

Нашлись и те, кто встал на защиту водителя.

«Тут претензии не к тому, кто припарковал, а к тому, кто кучу снега перед лестницей нагреб и бросил», – делится мнением другой житель Приморья.

Стоит отметить, что случай отнюдь не единичный. По словам жителей Владивостока, водители часто не замечают лестницы и полностью перегораживают проход к ним в разных районах.

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