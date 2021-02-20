Учредитель стройкомпании после реконструкции здания во Владивостоке присвоил «лишние» 52 миллиона рублей

Прокуратура Владивостока направила в суд дело о присвоении денег при реконструкции здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура во Владивостоке направила в суд уголовное дело о многомиллионном хищении денег при реконструкции жилого дома.

В 2016 году строительная компания получила разрешение на реконструкцию здания на улице Иртышской во Владивостоке. Предполагалось сделать надстройку, переустройство и перепланировку помещений общего пользования. В результате реконструкции создавались новые жилые помещения.

Учредитель, он же генеральный директор организации, а также его супруга, не заключив положенные по закону договоры участия в долевом строительстве, привлекли денежные средства 31 гражданина в размере более 64 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, фактически затратив на реконструкцию объекта около 12 миллионов рублей, оставшиеся деньги супружеская пара присвоила.

Кроме того, чтобы легализовать деньги, полученные от граждан, махинаторы купили загородный дом и земельный участок, а зарегистрировав право собственности на малолетнего ребенка и престарелого отца мужчины.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное группой лиц по предварительном сговору в особо крупном размере», части 2 статьи 200.3 УК РФ «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере», пункту «а» части 3 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в крупном размере».

Сейчас дело направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. На приобретенное имущество наложен арест.

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