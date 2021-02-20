Под суд отправится житель Приморья, зарезавший незнакомца, который не дал ему закурить

Безработный из Артем пырнул ножом незнакомого человека на остановке общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет в Артеме направил в суд уголовное дело по факту совершения особо тяжкого преступления.

В начале октября 2020 года безработный 49-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения на остановке транспорта «Центральная» попросил закурить у незнакомого человека. Ответ мужчины ему не понравился. Тогда будущий обвиняемый достал из кармана своей куртки нож и нанес им удар в живот мужчине. Затем негодяй сел в рейсовый автобус и уехал.

От полученного колото-резанного ранения и обильной кровопотери 43-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Судить гражданина будут по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смети другому человеку». По делу собрана достаточная доказательственная база и оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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