В Первомайском районе Владивостока продолжается строительство резервной кабельной линии

Во Владивостоке Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) подготовили более одного километра трассы линии электропередачи в районе улицы Калинина. Это около 30 процентов от общего объема, который предстоит выполнить энергетикам до конца апреля текущего года. Работы по строительству высоковольтной линии идут в соответствии с графиком.

Общая протяжённость кабельной линии составит почти 4 километра. Прокладка трассы для высоковольтной линии осуществляется в непростых условиях – вдоль улицы Калинина проходит огромное количество подземных и наземных коммуникаций, плотный дорожный траффик. Для того, чтобы проложить кабельную линию под дорогой, энергетики используют метод горизонтально-направленного бурения, что позволяет оставить поверхность дороги нетронутой. Всего планируется выполнить 8 таких проколов под дорогой. Два прокола протяженностью 85 метров уже выполнены.

Сейчас в строительно-монтажных работах задействованы 23 специалиста, 10 единиц техники, в том числе одна машина горизонтально-направленного бурения.

Напомним, строительство резервной кабельной линии 35 кВ во Владивостоке идет в рамках реализации программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» (МиРЭК) на территории Приморского края. Новая линия повысит надежность электроснабжения потребителей Первомайского района, позволит обеспечить резервирование в случае нарушения электроснабжения.