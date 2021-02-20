Минувшей ночью на острове Русский во Владивостоке загорелись три автомобиля

В поселке Парис острова Русский от огня пострадали три автомобиля. Фото: instagram.com/dps.control

В ночь на 20 января в 1:26 на пульт пожарной охраны поступил сигнал о том, что в поселке Парис на острове Русский горят автомобили. Спустя семь минут к месту происшествия прибыли пожарные подразделения.

Было установлено, что открытым огнем горят автомобили Toyota Aqua и Daihatsu Terios", частично пострадал "Mitsubishi RVR. Пожарные приступили к тушению огня.

В 1:43 пожар был локализован. Полностью потушить горящие машины удалось в 1:51.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. В тушении было задействовано 10 человек личного состава и 1 единица техники.

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