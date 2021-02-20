COVID-19 в Приморье: за сутки 112 заболело, 325 выздоровело

Еще 112 зараженных коронавирусом выявлено в Приморье за последние сутки Фото: Милана СОКОЛ

По данным статистики, которую опубликовал краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в Приморье, как и вчера, было выявлено 112 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего в крае с начала пандемии было заражено новым вирусом 39586 человек.

Из них сумели справиться с болезнью и попали в число выздоровевших 33146 человек. З25 приморцев избавились от диагноза «коронавирус» за последние сутки.

Число умерших от COVID-19 в Приморье достигло отметки — 610 человек. Три летальных исхода были зарегистрированы со вчерашнего дня.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14