Дельфинарий Приморского океанариума закроется для посетителей 1 марта

Дельфинарий Приморского океанариума. Фото: пресс-службы Океанариума

Дельфинарий Приморского океанариума временно закроется для посетителей. С 1 марта начнутся плановые ремонтные работы в домашних бассейнах афалин, сообщила пресс-служба учреждения. «КП-Владивосток» ранее писала о возможном перерыве в работе дельфинария, но официальное подтверждение даты появилось только сегодня.

— На время ремонта дельфины переедут в центральную чашу, в остальном их режим не будет нарушен: прежним останется расписание тренировок, единственно, на них не будут присутствовать зрители, — отметил руководитель дельфинария Игорь Костычев.

Он также сообщил, что своевременный ремонт бассейнов позволит избежать возможных проблем в будущем. Агрессивная среда, которой является соленая вода, негативно влияет на спецпокрытие бассейнов.

Предыдущий профилактический ремонт проходил в дельфинарии в конце 2019 года.

Остальные экспозиции океанариума продолжат работать в обычном режиме.

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