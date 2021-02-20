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Глава управления общественной безопасности администрации Владивостока найден мертвым в своем кабинете

По неподтвержденной информации Александр Скорляков покончил с собой
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Здание администрации Владивостока

Здание администрации Владивостока

Фото: Милана СОКОЛ

Сегодня, 20 февраля, стало известно, что ушел из жизни исполняющий обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александр Скорляков.

В СМИ появилась версия о самоубийстве Скорлякова.

Факт смерти подтвердили представители мэрии, уточнив, что причину смерти предстоит определить следствию. Подробности произошедшего не уточняются, но сообщается, что тело Александра Скорлякова было обнаружено в его рабочем кабинете.

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