Глава управления общественной безопасности администрации Владивостока найден мертвым в своем кабинете

Здание администрации Владивостока Фото: Милана СОКОЛ

Сегодня, 20 февраля, стало известно, что ушел из жизни исполняющий обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александр Скорляков.

В СМИ появилась версия о самоубийстве Скорлякова.

Факт смерти подтвердили представители мэрии, уточнив, что причину смерти предстоит определить следствию. Подробности произошедшего не уточняются, но сообщается, что тело Александра Скорлякова было обнаружено в его рабочем кабинете.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14