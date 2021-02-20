Глава управления общественной безопасности администрации Владивостока найден мертвым в своем кабинете

Здание администрации Владивостока
Фото: Милана СОКОЛ
Сегодня, 20 февраля, стало известно, что ушел из жизни исполняющий обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александр Скорляков.
В СМИ появилась версия о самоубийстве Скорлякова.
Факт смерти подтвердили представители мэрии, уточнив, что причину смерти предстоит определить следствию. Подробности произошедшего не уточняются, но сообщается, что тело Александра Скорлякова было обнаружено в его рабочем кабинете.
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