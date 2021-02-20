Полиция Владивостока разыскивает очевидцев кражи кошелька в автобусе маршрута № 35

Полиция Владивостока ищет очевидцев кражи в автобусе №35 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Владивостока просит помощи у жителей города. Правоохранители ищут очевидцев карманной кражи, которая произошла в маршрутном автобусе № 35.

Инцидент произошел вчера, 19 февраля, около 18:30. У жительницы города краевого центра в маршрутном автобусе в районе торгового центра «Шилка» из сумки был похищен кошелек с деньгами.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владивостоку, в совершении этого преступления подозревается 32-летний мужчина, который был одет в куртку, брюки и шапку темного цвета.

Полиция Владивостока обращается с просьбой к очевидцам происшествия сообщить любую имеющуюся информацию по телефону: 8 (423) 265 50 68. В рабочие дни с 9 до 18 часов, в выходные и праздничные дни с 9 до 10 часов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14