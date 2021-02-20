Бывший вице-мэр Владивостока Константин Стоценко вернулся на работу в мэрию

Бывший вице-мэр Владивостока Константин Стоценко вернулся на работу в администрацию города Фото: Милана СОКОЛ

В администрацию Владивостока на работу вернулся бывший заместитель главы города Константин Стоценко. Он уволился из мэрии в начале февраля по собственному желанию. Сейчас Стоценко трудится на должности референта.

«Константин Стоценко принят на работу в качестве референта администрации Владивостока с 17 февраля», — подтвердили представители пресс-службы мэрии.

Стоценко с 2004 по 2007 год занимал должность вице-мэра при Владимире Николаеве. В 2007 году, когда на Николаева были возбуждены уголовные дела, следственный комитет обратил внимание и на его зама, возбудив дело по статье «Превышение должностных полномочий». Дело отправилось в суд, который оштрафовал экс-вице-мэра на 25 тысяч рублей.

Далее Стоценко занимал должность замдиректора ОАО «Приморгражданпроект», при губернаторе Миклушевском руководил КГБУ «Центр развития территорий», был заместителем директора владивостокского филиала ФГКУ Росгранстрой. В 2019 году начал работу в краевой администрации, а далее в правительстве Приморья, в должности замруководителя аппарата губернатора и правительства Приморского края. В мэрию Владивостока на пост вице-мэра, курирующего вопросы внутренней политики, Стоценко пришел летом 2020 года.

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