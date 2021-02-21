О погоде: Приморье на гребне антициклона

Температура воздуха -10...+2°C. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Гребень антициклона определить погоду в Приморье в воскресенье, 21 февраля. Об этом сообщает портал «ПримПогода». Воздух прогреется до двух градусов со знаком плюс.

В дальневосточной столице сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Умеренный ветер возьмет направление с северо-запада и в течение дня перейдет в сильный. Температура воздуха -2...-4°C.

В Уссурийске утром слабый ветер, без осадков, на небе переменная облачность. Температура воздуха -3...-5°C.

В Находке теплее. Воздух здесь прогреется до трех градусов со знаком плюс. Осадков в течение дня не ожидается, ветер слабый до умеренного, северо-восточный.

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