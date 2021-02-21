После ДТП в Приморье автомобиль превратился в груду металлолома

Фото: dpscontrol.

В Приморье произошла серьезная авария. Кадры с места происшествия уже облетели социальные сети.

Сообщается, что инцидент случился в рабочую субботу, 20 февраля. Легковой автомобиль двигался по трассе Владивотсок – Находка. В народе это место именуют «Тёщин язык» из-за нескольких слишком крутых поворотов подряд. По неизвестным пока причинам, транспорт буквально выбросило с проезжей части. Машина несколько раз кувыркнулась, а остановиться железному коню удалось только встретившись с забором. Автомобиль после кульбитов приземлился на крышу, а хозяйский забор, не выдержав удара, рухнул.

Транспорт получил серьезные механические и кузовные повреждения, и, конечно же, уехать с места аварии своим ходом у него уже не вышло. О пострадавших, в том числе и о водителе машины, не сообщается.

Во всем произошедшем еще предстоит разбираться специалистам. В комментариях под фотографией покореженного авто язвительно заметили, что, судя по состоянию забора, достается ему нередко.

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