Плюс 109 за сутки: о ситуации с коронавирусом в Приморье

в регионе до особого распоряжения главы края продолжает действовать режим повышенной готовности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на воскресенье, 21 февраля, за минувшие сутки в Приморье выявлено 109 случаев заболевания COVID-19. Всего в крае с начала пандемии новым вирусом заразились 39695 человек.

Сообщается, что еще 294 человека победили недуг, а общее число выздоровевших составило 33440 приморцев.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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