«Никто не терял родного человека?»: душещипательная история спасения приморца попала в Сеть

Приехавшая карета скорой помощи увезла беспомощного мужчину в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

История со счастливым концов, которая в конечном итоге могла закончиться иначе, произошла в Приморском крае накануне. Бдительность местной жительницы и неравнодушие граждан помогли не погибнуть пожилому мужчине. Об этом стало известно из социальных сетей.

День назад в одном из популярных новостных пабликов города Артем появилась информация о человеке. Его одна из местных жительниц обнаружила между гаражей в районе улицы Днепростроевская. По ее словам, мужчина лет 55 лежал на земле и похрипывал. Женщина предположила, что у прохожего случился инсульт. Незамедлительно жительница Приморья вызвала скорую и стала дожидаться приезда бригады медиков. Все это время лежавший на земле мужчина находился без сознания.

Оказалось, что при себе документов у пострадавшего не было. Более того, в карманах мужчины не нашлось и телефона. К слову, одет он был прилично.

Приехавшая карета скорой помощи увезла беспомощного мужчину в больницу. Женщина рассказала о произошедшем своему мужа, а тот, в свою очередь поделился случаем в социальных сетях, дабы хоть как-то помочь мужчине без сознания воссоединиться с родственниками.

– Люди, никто не терял родного человека? – говорится в объявлении.

Местные житель писали сочувственные комментарии в адрес пострадавшего, благодарили неравнодушную спасительницу за то, что та не прошла мимо. Чуть позже стал известен и финал истории.

Одна из жительниц города Артем рассказала, что у мужчины есть жена. Именно она подходила к водителям автобуса, описывала внешний вид мужа, спрашивая, не видел ли кто похожего человека. В итоге, женщина даже оставила свои контакты.

- Нашелся дедушка! Бабушка оставила свой номер телефона в больнице, так что заберут дедушку домой. Слава Богу, жив и здоров, - сообщила девушка.

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