Молодая девушка из Приморья оказалась серийной мошенницей

Сейчас специалисты устанавливают сумму ущерба, который нанесен потерпевшим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники полиции задержали во Владивостоке подозреваемую в серии мошеннических действий. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Росси по Приморскому краю.

В отделения полиции по Владивостоку стали поступать заявления от местных жителей. Потерпевшие жаловались, что стали жертвами мошенницы. По их словам, молодая девушка действовала по отработанной схеме.

Так, злоумышленница орудовала на сайтах с объявлениями. Девушка назначала встречу продавцу, приходила, покупала товар, «переводя» деньги пострадавшим и даже показывая чек на экране мобильного телефона в приложении банка. После этого мошенница уходила с товаром, а продавец оставался, что называется, «с носом». Таким незатейливым способом молодой жительнице Приморья удалось завладеть смартфоном, одеждой и другими товарами.

Ранее главная «героиня» 24 лет уже была судима за мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. За это суд приговорил ее всего лишь к исправительным работам, которые, по всей вероятности, уроком для нее не стали.

В настоящее время следователи возбудили второе уголовное дело в отношении девушки – по факту мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Сейчас специалисты устанавливают сумму ущерба, который нанесен потерпевшим.

Также, полиция просит всех приморцев, кто успел пострадать от действий молодой мошенницы, обратиться по телефону дежурной части УМВД России по городу Владивостоку 8(423) 249 00 04.

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