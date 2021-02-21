Более 50 миллионов рублей отдали автомобилисты Приморья с начала года в ГИБДД

Штрафы не останавливают их от повторных нарушений того же рода. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала года средства автоматической фиксации выявили свыше 90 тысяч нарушений Правил дорожного движения на дорогах Приморья. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Так, ГИБДД сообщает, что с начала 2021 года приморцы получили 91 413 постановлений о нарушениях. Общая сумма штрафов составила 53 128 200 рублей. Чаще всего автомобилисты нарушают скоростной режим на дорогах региона, и даже штрафы не останавливают их от повторных нарушений того же рода.

К слову, фиксируют нарушения стационарные комплексы фото-видеофиксации типа «Кордон», «Крис-С», «Вокорд», «Декарт» и «Ураган Юг». Всего таких устройств 113. Помимо них нарушителей «ловят» 10 мобильных комплексов «Паркон» по фиксации нарушений правил остановки (стоянки) транспортных средств.

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