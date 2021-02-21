Пьяный автомобилист не смог уйти от погони во Владивостоке

Фото: dpskontrol125rus.
В дальневосточной столице произошла авария. Есть пострадавшие. Об этом стало известно из социальных сетей.
Инцидент случился в районе улицы Кузнецова. Водитель легковушки марки Nissan Note не справился с управлением своего транспорта, в результате чего и произошла авария. Железный конь получил серьезные механические повреждения, поэтому самостоятельно покинуть место ДТП теперь ему вряд ли удастся.
На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой помощи. Медики диагностировали травмы у водителя малолитражки. О характере полученных повреждений пока неизвестно.
Со слов очевидцев, изначально этот автомобиль стал главным героем погони, от которой ему, соответственно, уйти не удалось. Люди предполагают, что водитель «болида» находится в нетрезвом состоянии. Об этом, кстати, также свидетельствуют пустые бутылки из под алкогольных напитков, находящиеся в салоне транспортного средства.
Фото: dpskontrol125rus.
В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.
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