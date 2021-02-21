В Приморье изменится расписание электричек

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пригородные электропоезда Приморского края будет ездить по другому расписанию. Об этом сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

Так, по вторникам, начиная с 23 февраля, время отправления, следования через остановочные пункты, а также пребывания на станцию назначения поезда № 6361 сообщением Владивосток – Уссурийск будет на пять минут позже предусмотренного в действующем расписании времени.

Также время отправления, следования через остановочные пункты, а также пребывания на станцию назначения поезда № 6707/6705 сообщением Хасан – Гвоздево – Уссурийск будет на 40 минут позже предусмотренного в действующем расписании времени.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.