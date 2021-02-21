Больше тысячи бегунов получили медали VI Ледового полумарафона HONOR Vladivostok Ice Run

Фото: Оргкомитет HONOR Vladivostok Ice Run.

В воскресенье 21 февраля, более 1000 бегунов из 15 регионов России приняли участие в VI Ледовом полумарафоне HONOR Vladivostok Ice Run. Это единственный в России забег по льду моря, который проходит уже 6-ой год подряд. Чтобы выйти на старт и бросить вызов себе и стихии, во Владивосток съезжаются участники со всей России. С каждым годом популярность мероприятия растет, как и количество желающих принять участие в самом холодном и адреналиновом забеге страны. Перед стартами профессиональных спортсменов, любителей и зрителей поприветствовали организаторы полумарафона.

Фото: Оргкомитет HONOR Vladivostok Ice Run.

- Сегодня очень волнительный день несмотря на то, что это уже шестой Ледовый полумарафон, который мы проводим.В частности, волнение связано с тем, что на протяжении целого года в стране не проводилось крупных стартов. И сегодняшнее мероприятие – символ того, что мы все возвращаемся к нормальной жизни. Этим объясняется и ажиотаж вокруг события – все билеты на Ледовый были выкуплены за две недели до старта. Люди соскучились по праздникам, по спортивным состязаниям, да и просто по дружескому общению единомышленников. По уровню организации Ледовый полумарафон стоит на высоком уровне, на него не стыдно приглашать гостей, - комментирует основатель бегового клуба RunDnsRun Константин Богданенко.

Фото: Оргкомитет HONOR Vladivostok Ice Run.

И гости приезжают. В этом году на по льду бежали участники не только из Приморья, еще из ЕАО, республик Саха (Якутия) и Марий Эл, Амурской, Иркутской, Архангельской, Сахалинской, Свердловской областей, Забайкальского, Красноярского, Камчатского, Хабаровского краев, Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: Оргкомитет HONOR Vladivostok Ice Run.

Многие из них приехали во Владивосток впервые. Несмотря на закрытые границы были и иностранцы – граждане Великобритании, Казахстана, Китая, острова Маврикий, Швейцарии и Японии - которые работают или учатся в России. Значимость мероприятия для развития внутреннего туризма подтверждает и Национальный туристический портал: VI Ледовый полумарафон HONOR Vladivostok Ice Run – на первом месте февральского рейтинга самых интересных мероприятий страны.

- Прекрасная погода, отличное настроение, и я искренне рад видеть всех участников забега. Пусть этот праздник спорта и здорового образа жизни принесет вам отличное настроение и прекрасное времяпровождение, я хочу пожелать всем здоровья, энергии, сил и вдохновения - здесь и всегда! - поприветствовал со сцены участников Ледового полумарафона Жан Кузнецов.

Фото: Оргкомитет HONOR Vladivostok Ice Run.

Участники полумарафона преодолевали дистанции в 5, 10 и 21,1 км, для маленький спортсменов оргкомитет подготовил трассы в 1 и 0,5 км.

Фото: Оргкомитет HONOR Vladivostok Ice Run.

- Сегодня на льду бухты Новик собрались спортсмены и любители бега со всего дальневосточного округа, есть гости из столицы и европейской части России. Приятно видеть на Ледовом полумарафоне так много детей, которые будут ставить первые личные рекорды. Отмечу прекрасную площадку, она как нельзя лучше подходит для такого большого праздника спорта, - сказал глава города Владивостока Олег Гуменюк.

Действительно, VI Ледовый полумарафон HONOR Vladivostok Ice Run впервые сменил локацию. Мероприятие прошло также на острове Русский, но в этот раз базе школы №5 поселка Канал. Благодаря этому участникам стало проще добираться до места проведения забега. Традиционно организаторы обеспечили полную безопасность и комфорт участников на маршруте. А сюрпризы и розыгрыши для спортсменов и зрителей подготовил бессменный титульный партнер проекта — бренд передовой мобильной техники HONOR.

Фото: Оргкомитет HONOR Vladivostok Ice Run.

- На протяжении 6 лет вместе мы делаем это прекрасное спортивное мероприятие. Воля к победе и желание достичь большего - вот что объединяет нас. HONOR является одним из лидеров рынка и наши инновационные устройства - как смартфоны, так и умные часы, и наушники - необходимы тем, кто любит активный образ жизни, стремится стать лучшей версией себя, быть лидером и победителем. Выходить из зоны комфорта, бросать себе вызов и достигать лучших результатов - наша общая философия: и HONOR, и тех кто сегодня вышел на лед», - сообщил Тони Ран, президент HONOR в России, Турции и странах СНГ.

Фото: Оргкомитет HONOR Vladivostok Ice Run.

Каждый участник VI Ледового полумарафона HONOR Vladivostok Ice Run получил увесистую медаль и личный повод гордиться собой. Но, конечно, есть и победители. Так, на быстрее всех самую длинную дистанцию в 21,1 километра преодолел Евгений Бушков за 1 час 13 минут. Легкоатлет не первый раз становится победителем и с каждым годом совершенствует свое время. Спортсмен признает, что трасса в этом году не самая легкая, из-за солнца на льду образовались лужи, пришлось промочить ноги и побить собственный рекорд ему не удалось.

Фото: Оргкомитет HONOR Vladivostok Ice Run.

Среди женщин победу в полумарафонской дистанции одержала спортсменка из Хабаровска Марина Клюшнёва со временем 1 час 34 минуты.

- Это мой второй Ice Run, в прошлом году я впервые вышла на ледовую трассу, - рассказывает Марина Клюшнёва. – Тогда я пробежала дистанцию гораздо хуже, в этот раз мне удалось показать лучшее время, и я очень горжусь собой. Несмотря на прекрасную погоду, были сложности на трассе. Первые 10 км бежалось легко, однако соперницы дышали в спину. На развороте удалось их обогнать, но появился другой соперник – сильный ветер. Он дул прямо в лицо, было очень сложно бежать, темп упал и пришлось хорошенько постараться, чтобы выиграть. Я очень люблю участвовать в Ледовом полумарафоне, ведь это всегда вызов себе, вызов стихии.

Победители всех дистанций разделили между собой призовой фонд в 300 тысяч рублей, а также получили подарки от титульного партнера Ледового полумарафона HONOR Vladivostok Ice Run - бренда передовой мобильной техники HONOR.

Фото: Оргкомитет HONOR Vladivostok Ice Run.

Победители VI Ледового полумарафона HONOR Vladivostok Ice Run:

21,1 км. Мужчины

1 место – Евгений Бушков (1,13,01)

2 место – Александр Смирнов (1,20,57)

3 место – Николай Галанёв (1,21,54)

4 место – Вадим Юрасов (1,24,32)

5 место – Александр Воробьев (1,24,43)

6 место – Мурат Сейфуллаев (1,26,59)

21,1 км. Женщины

1 место – Марина Клюшнёва (1,34,12)

2 место – Екатерина Фоменко (1,35,07)

3 место – Наталья Кайсапова (01,38,19)

4 место – Ульяна Коратун (1,38,23)

5 место – Мария Чистякова (1,40,27)

6 место – Ульяна Добровольская (1,42,00)

10 км. Мужчины

1 место – Виктор Гуржий (33,25)

2 место – Роман Исаев (34,40)

3 место – Роман Щетников (36,33)

4 место – Дмитрий Денисов (38,28)

5 место – Дмитрий Ещенко (38,43)

6 место – Денис Окунев (39,19)

10 км. Женщины

1 место – Лидия Жукова (40,29)

2 место – Екатерина Иванова (42,49)

3 место – Надежда Носатенко (43,08)

4 место – Наталья Косяченко (43,17)

5 место – Виктория Шпунёва (46,00)

6 место – Светлана Ткаченко (46,19)

5 км. Мужчины

1 место – Илья Багнюк (15,59)

2 место – Сергей Шалунов (16,10)

3 место – Алексей Брыкин (16,56)

4 место – Илья Иванов (17,19)

5 место – Андрей Кисилёв (17,25)

6 место – Александр Баранюк (17,33)

5 км. Женщины

1 место – Мария Заиченко (19,45)

2 место – Татьяна Баяновская (20,07)

3 место – Екатерина Шишина (21,48)

4 место – Ирина Грибанова (23,30)

5 место – Виктория Пидалина (24,20)

6 место – Анна Сергеева (24,29)

1 км. Мальчики

1 место – Тимофей Кобзарь (4,12)

2 место – Максим Семенихин (4,26)

3 место – Михаил Притеев (4,26)

1 км. Девочки

1 место – Татьяна Фоменко (4,00)

2 место – Мария Гришина (4,01)

3 место – Виктория Крилавец (4,15)

500 м. Мальчики

1 место - Даниил Дронин (1,58)

2 место – Захар Филатов (2,04)

3 место – Егор Юрченко (2,23)

500 м. Девочки

1 место – Вера Саевич (2,26)

2 место – Кира Козлова (2,27)

3 место – Екатерина Соломенцева (2,39)