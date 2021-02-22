Свежие цифры по коронавирусу в Приморье: 105 человек заболели, 197 выздоровели

И все же людей, победивших вирус COVID-19, по данным правительства Приморья, в очередной раз больше, чем заболевших Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приморье 22 февраля поделились обновленной статистикой по COVID-19. Согласно предоставленным сведениям, с начала пандемии и до настоящего времени в крае зафиксировано 39 800 случаев заражения. В эту цифру входят и последние заболевшие - 105 человек. Именно им за сутки пришли положительные тесты на коронавирус.

Однако есть и положительные новости: людей, победивших вирус COVID-19, по данным правительства Приморья, в очередной раз больше, чем заболевших. За 24 часа выздоровели 197 человек. Всего же зафиксировано 33 637 выздоровевших.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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